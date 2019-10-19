جونسون يتمسك بموقفه أمام محاولة البرلمان تأجيل البريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل آخر لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (البريكست) بعدما خسر اقتراعًا برلمانيًا اليوم السبت مما يضطره لطلب التأجيل.

وصوت البرلمان البريطاني بتأييد 322 عضوًا مقابل رفض 306 أعضاء لصالح تعديل قدمه أوليفر ليتوين الوزير السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين.

ووفقًا لتشريع تم إقراره في وقت سابق، تلزم نتيجة هذا التصويت جونسون بإرسال طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد الخروج المقرر من التكتل والمحدد في 31 أكتوبر لكن جونسون تعهد مرارًا بعدم القيام بذلك وتمسك بموقفه مجددًا اليوم السبت.

وقال أمام البرلمان بعد التصويت: "لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي، ولا القانون يلزمني بذلك".

وتابع: "سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط للجميع على مدى الثمانية والثمانين يومًا الماضية منذ تسلمت رئاسة الوزراء، ألا وهو أن أي تأجيل جديد سيضر بهذا البلد وسيضر بالاتحاد الأوروبي وسيضر بالديمقراطية".

وقالت المفوضية الأوروبية: إن على بريطانيا الآن أن تبلغها بالخطوات المقبلة في أسرع وقت ممكن.

ولن تطرح الحكومة الآن اتفاق الخروج للتصويت اليوم السبت كما كان مقررًا. وقال جيكوب ريس-موج رئيس مجلس العموم إن البرلمان سيناقش اتفاق جونسون المتعلق بالبريكست وسيجري تصويتًا عليه يوم الاثنين.