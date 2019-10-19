افتتاح معرض الفنان أسامة السروي بالمركز الثقافي الروسي.. غدا

يفتتح مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ألكسي تيفانيان غدا الأحد والشاعر الكبير جمال بخيت، معرضا للفنون التشكيلية بعنوان (روسيا التي في قلبي) للفنان الدكتور أسامة السروي، بقاعة المعارض الكبرى بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.



وذكر المركز الثقافي الروسي - في بيان اليوم السبت - أن المعرض يضم 70 لوحة زيتية تتناول جوانب الحياة والطبيعة في روسيا، حيث يعرض الفنان 3 عناصر مؤثرة في مشواره الفني: الأول مجموعة من الأعمال تعكس عشقه لمدينة بيتربورج ( لينينجراد)، والثاني يتناول الفنان مدن الطوق الذهبي (11 مدينة)، بينما يتناول في الجزء الثالث موضوع البورتريه.