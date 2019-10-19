السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

جونسون: لن نتفاوض مع بروكسل لتمديد موعد خروج بريطانيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:36 م
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه لن يتفاوض مع بروكسل من أجل تمديد موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان البريطاني في جلسته الطارئة اليوم تعديلًا يوجب تأجيل الخروج لحين الموافقة على مشروع الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل.

وقال جونسون بعد ظهر اليوم إنه سيواصل العمل من أجل خروج بلاده في الموعد المحدد في نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيطرح القانون الخاص بالتصديق على الاتفاق في الأسبوع الجاري.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، صوت 322 برلمانيًا لصالح التعديل مقابل 306 لمعارضته.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يلزم جونسون، في حال عدم موافقة البرلمان على الاتفاق، بأن يتقدم بطلب إلى بروكسل لتأجيل موعد الخروج، غير أن جونسون قال داخل البرلمان إنه ليس ملزمًا بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمديد مهلة الخروج.

ومن المتوقع أن يحاول رئيس الوزراء البريطاني تقديم الاتفاق في الوقت المناسب في الوقت الذي سيطرح القانون الخاص بالتصديق بعد غد الإثنين، مع إمكانية طرح القانون لتصويت مهم بعد قراءة ثانية في اليوم التالي (الثلاثاء المقبل).

وفي حال مرر جونسون هذا القانون، فإن بإمكانه الحصول على تأييد للاتفاق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

منذ حوالي 3 ساعات

السيسى يوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر

منذ حوالي 19 ساعة

القصة الكاملة لطالبة "كنس الفصل" بكفر الشيخ.. و"التعليم" ترد

منذ حوالي 20 ساعة

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

عرض مستمر.. أكاذيب قنوات الإخوان بشأن دعوة مصر للبرلمان الليبى للحوار السياسى

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

5 عادات للنوم تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

هل يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان؟

العزوف عن استخدام الغاز الحيوي يرفع مستوى التلوث في إفريقيا

الولادة القيصرية تزيد من مخاطر الإصابة بالربو لدى الأطفال

الرئيس نيوز

ترقية 4476 موظفاً بالنيابة الإدارية فى مختلف المستويات الوظيفية

الأيوبي: لبنان أمام تصعيد كبير.. ولايمكن توقع سيناريو الصدام الشعبي

"خبيئة العساسيف".. تفاصيل الكشف عن 30 تابوتا فرعونيا بالأقصر

قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم

منوعات

محمد مجدي يخطف قلب نجمة «ميداني الدستور»

رصد ارتفاع الصهارة بالقرب من نهر يلوستون

ملك إسبانيا السابق وزوجته يحضران حفل زفاف نادال

رجل يفاجئ مشيعيه بعودته للحياة خلال دفنه

كشكول

شروط جديدة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات

8 قرارات للأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري... تعرف عليهم

بالصور.. الاستعدادات النهائية لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية بأسوان

تعرف على تفاصيل المادة الجديدة بقانون الجامعات

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

7 أخطاء تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته بالقطاع الخاص

سحب بودرة “جونسون” للأطفال من الأسواق لاحتوائها على مادة مسرطنة

العمل العربية” تُقرر إعداد إصدار سنوي عن القضية الفلسطينية وتوزيعه عالميًا

شروط وإجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

الاثنين.. عرض "طوق الحمامة المفقود" بدار هن

3 كتب باكورة التعاون بين دار العربي وجامعة حمدان بن محمد في دبي

"عروسة من سينا".. احتفالية شعرية غنائية بقبة الغوري

"تصوير القصص الدينية فى المخطوطات القبطية" بمكتبة الإسكندرية غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك