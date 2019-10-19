جونسون: لن نتفاوض مع بروكسل لتمديد موعد خروج بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه لن يتفاوض مع بروكسل من أجل تمديد موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.



يأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان البريطاني في جلسته الطارئة اليوم تعديلًا يوجب تأجيل الخروج لحين الموافقة على مشروع الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل.



وقال جونسون بعد ظهر اليوم إنه سيواصل العمل من أجل خروج بلاده في الموعد المحدد في نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيطرح القانون الخاص بالتصديق على الاتفاق في الأسبوع الجاري.



وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، صوت 322 برلمانيًا لصالح التعديل مقابل 306 لمعارضته.



تجدر الإشارة إلى أن القانون يلزم جونسون، في حال عدم موافقة البرلمان على الاتفاق، بأن يتقدم بطلب إلى بروكسل لتأجيل موعد الخروج، غير أن جونسون قال داخل البرلمان إنه ليس ملزمًا بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمديد مهلة الخروج.



ومن المتوقع أن يحاول رئيس الوزراء البريطاني تقديم الاتفاق في الوقت المناسب في الوقت الذي سيطرح القانون الخاص بالتصديق بعد غد الإثنين، مع إمكانية طرح القانون لتصويت مهم بعد قراءة ثانية في اليوم التالي (الثلاثاء المقبل).



وفي حال مرر جونسون هذا القانون، فإن بإمكانه الحصول على تأييد للاتفاق.