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في خدمتك.. تعرف على حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:29 م
جريدة الدستور
رشا نصر
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في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تقدمها "الدستور" لقرائها بكافة القطاعات، نقدم لكم حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، وفقا لمركز التنبؤات والتحاليل الجوية، وأوضحت أن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري تشهد تقلبات جوية ارتفاعًا وانخفاضا في درجات الحرارة، خاصة على محافظات الوجة البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

وبداية من الأحد ترتفع درجات الحرارة لتكون على القاهرة 32 وحتى 33 درجة بخلاف الأيام الماضية والتي وصلت لـ31 درجة، وهذا الارتفاع في درجات الحرارة سرعان ما يتغير بداية من يوم الاثنين نتيجة تغير الكتل الهوائية، ونشهد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة وبعض المناطق من شمال الصعيد يوم الثلاثاء.

وهذا الأمطارقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، لكن قوتها تتفاوت من منطقة إلى أخرى.

كما تم التحذير من الشبورة المائية خلال هذه الأيام، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وعن نشاط الرياح أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.​

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