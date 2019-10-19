توقيع بروتوكول علاجى بين الحركة الوطنية ومستشفى أبو العزايم

وقع حزب الحركة الوطنية بروتوكول تعاون مع مستشفى أبوالعزايم للطب النفسي وعلاج الإدمان بالمقطم، ويديرها العالم الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزائم، في إطار مبادرة "فرصة حياة" التي دشنتها لجنة التنمية البشرية والشئون الصحية بحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الدكتورة حنان الشاذلي رئيسة اللجنة بالحزب.



وأوضحت حنان الشاذلي أن البروتوكول يستهدف التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات العلاجية بصورة آمنة وبتخفيض 15% لحاملي خطاب تحويل من أمانة الحزب بأي محافظة من المحافظات، لمساعدة الحالات التالية:



1- أعراض انسحاب المواد المخدرة

3- علاج وتأهيل حالات الإدمان طبيا ونفسيًا واجتماعيًا

4- علاج الأمراض النفسية بجميع تشخيصاتها

5- تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العلاج الخارجي.