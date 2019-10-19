السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

"سوريا الديمقراطية" تستأنف عملياتها ضد داعش شرق سوريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:22 م
سوريا الديمقراطية
سوريا الديمقراطية
أ ش أ
طباعة
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم السبت، استئناف العمليات ضد خلايا تنظيم داعش في شرق سوريا، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد تجميدها جراء الهجوم التركي.
وقال عبدي- حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إن "عملنا ضد داعش مستمر، ودخل حيز التنفيذ مجددًا"، مضيفًا "قمنا بتفعيل العمل العسكري ضد خلايا داعش في دير الزور، وقواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف".
جدير بالذكر أن تركيا نفذت عملية عسكرية عبر الحدود الأسبوع الماضي ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في المنطقة، في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.
وأثار الهجوم التركي القلق من أن يتسبب في هروب متشددي داعش من السجون التي يديرها الأكراد في شمال سوريا وإحياء التنظيم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وفاة والد أحمد مكى.. والدفن فى الإمارات

منذ يوم

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

إحالة أوراق قاتل خطيبته بعد اغتصابها للمفتي

منذ حوالي 12 ساعة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

عرض مستمر.. أكاذيب قنوات الإخوان بشأن دعوة مصر للبرلمان الليبى للحوار السياسى

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

5 عادات للنوم تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

هل يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان؟

العزوف عن استخدام الغاز الحيوي يرفع مستوى التلوث في إفريقيا

الولادة القيصرية تزيد من مخاطر الإصابة بالربو لدى الأطفال

الرئيس نيوز

ترقية 4476 موظفاً بالنيابة الإدارية فى مختلف المستويات الوظيفية

الأيوبي: لبنان أمام تصعيد كبير.. ولايمكن توقع سيناريو الصدام الشعبي

"خبيئة العساسيف".. تفاصيل الكشف عن 30 تابوتا فرعونيا بالأقصر

قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم

منوعات

محمد مجدي يخطف قلب نجمة «ميداني الدستور»

رصد ارتفاع الصهارة بالقرب من نهر يلوستون

ملك إسبانيا السابق وزوجته يحضران حفل زفاف نادال

رجل يفاجئ مشيعيه بعودته للحياة خلال دفنه

كشكول

شروط جديدة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات

8 قرارات للأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري... تعرف عليهم

بالصور.. الاستعدادات النهائية لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية بأسوان

تعرف على تفاصيل المادة الجديدة بقانون الجامعات

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

7 أخطاء تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته بالقطاع الخاص

سحب بودرة “جونسون” للأطفال من الأسواق لاحتوائها على مادة مسرطنة

العمل العربية” تُقرر إعداد إصدار سنوي عن القضية الفلسطينية وتوزيعه عالميًا

شروط وإجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

السبت.. "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الاثنين.. عرض "طوق الحمامة المفقود" بدار هن

3 كتب باكورة التعاون بين دار العربي وجامعة حمدان بن محمد في دبي

"عروسة من سينا".. احتفالية شعرية غنائية بقبة الغوري

صفحتنا ع الفيس بوك