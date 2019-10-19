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محافظات

محافظ كفرالشيخ: موَّلنا مشروعات الشباب بـ574 مليون جنيه

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:18 م
جريدة الدستور
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قال محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إن المحافظة مولت مشروعات للشباب بقيمة نحو 574 مليون جنيه لتوفير11847 فرصة عمل، مؤكدا أن ذلك أهم إنجازات المحافظة في برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية منذ سبتمبر 2018 حتى منتصف أكتوبر2019، لافتًا إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة من خلال البرنامج بلغت 5240 مشروعا بقيمة 574 مليونا و912 ألفا و824 جنيها.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج (مشروعك) لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.
وأكد أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولا سيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

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