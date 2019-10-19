محافظ الفيوم يفتتح أول معرض للتمور

افتتح محافظ الفيوم عصام سعد المعرض الأول للتمور بالمحافظة، والذي أُقيم بمقر الوحدة المحلية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، بالتنسيق بين جمعية تنمية المجتمع ببيهمو ومشروع جمعيات المنتجين الداعمة للمزارعين والمناطق الريفية شمال إفريقيا، وكلية الزراعة جامعة الفيوم.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، مشيدًا بجودة المعروض من المنتجات، ومعربًا عن شكره لجميع المشاركين في المعرض والقائمين على التنظيم.

حضر فعاليات المعرض المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب، وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والدكتور كريم أسامة الشعراوي، استشاري النخيل بمشروع جمعيات المنتجين، وليلى طه قاسم، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، وقاعدة البيانات الزراعية "أكبر تجمع للشركات الزراعية"، وقد شارك بالمعرض 18 جمعية ومؤسسة لإنتاج وتغليف وتصنيع التمور، وإنتاج شكائر حفظ التمور ومبيدات معالجة سوس النخيل.