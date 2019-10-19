محافظ الغربية يفتتح مبنى المديرية المالية بطنطا

افتتح محافظ الغربية هشام السعيد، مبنى الإدارة المالية بعد الانتهاء من تطوير وتجديد المبنى على مساحة 600م2 بتكلفة 4 ملايين جنيه وذلك خلال 7 أشهر، حيث تم استحداث قسم الحاسب الآلي الذي يقدم حزمة من الدورات التدريبية؛ للنهوض بالكفاءة الإدارية والمالية للعاملين بالمديرية المالية وقاعات الاجتماعات، كما شملت أعمال التطوير ميكنة العمليات الحسابية والمخازن والمرتبات وشئون العاملين بالمديرية.

حضر الافتتاح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية الدكتور عماد عواد، ولفيف من قيادات وموظفي المديرية.

وأشاد المحافظ- في جولة تفقدية للمبنى عقب الافتتاح- بمستوى الحالة الفنية للمبنى، والتي تتيح مناخا متميزا يساعد على إنجاز وإتقان الأعمال، مطالبا جميع العاملين بالمبنى بالحفاظ على حالته الفنية وإجراء الصيانات الدورية له.

وأكد محافظ الغربية جاهزية المحافظة على ميكنة كل الخدمات وتطبيق منظومة التحول الرقمي للقضاء على التعاملات الورقية، من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة، وتم الاتفاق مع رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بتنفيذ خطة التحول الرقمي للأعمال المالية والإدارية بالمحافظة أسوة بمحافظة بورسعيد على أن تشمل ميكنة أعمال المرتبات والمخازن وشئون العاملين والعمليات الحسابية.