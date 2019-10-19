"الأورمان" تنظم 3 قوافل طبية خلال أكتوبر بالشرقية

قال مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان إن الجمعية تنظم ثلاث قوافل طبية بالتعان مع مستشفى الزقازيق الجامعى خلال شهر أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين.

وأضاف مدير عام الأورمان- في تصريح اليوم- أن القوافل تتوجه إلى قرية الزوامل مركز بلبيس، وقرية البيوم مركز الزقازيق، وقريتى السلامى ومنشأة يوسف مركز كفرصقر، وقرية أولاد موسي مركز أبوكبير، وقرية حوض نجيح مركز هها، لافتا إلى أن القوافل الطبية تأتي استكمالًا لأنشطة الجمعية فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين.

وأوضح أن الجمعية نجحت في إجراء 1128 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9241 نظارة طبية بمحافظة الشرقية، كما تم إجراء 3045 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا.