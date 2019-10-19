الأقصر تستضيف الملتقى الدوري الثامن لمديرى مكتبات مصر

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الملتقى الدوري الثامن لمديري مكتبات مصر، تحت شعار "الدور المجتمعي لمكتبات مصر العامة" في محافظة الأقصر، وتستمر حتى 21 أكتوبر الجارى.

ويقام الملتقى تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ورئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة السفير عبدالرءوف الريدى ورئيس صندوق مكتبات مصر العامة السفير رضا الطايفي، بحضور سكرتير عام الأقصر اللواء هشام شادى نائبًا عن محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين.

وأوضح محمد عباس سلامة مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر ومركز الأقصر للتراث الحضاري أنه يشارك في فعاليات الملتقى مديري وأخصائي مكتبات مصر العامة ولفيف من أساتذة ومتخصصى المكتبات.

وأشار إلى أهمية التعريف بدور المكتبات، فالمكتبة من أهم الأماكن لتغذية الروح والعقل، حيث يحفظ فيها كل المخزون العلمى والثراء الثقافى وحضارات الشعوب، مضيفًا أن حق المعرفة من حقوق الإنسان تسهم في تشكيل وجدانه ومساعدته على مواجهة مختلف المشاكل، فضلًا عن الدور الفريد الذى تلعبه المكتبات كشريك تنموي مهم يدعم التنمية واكتساب المهارات والتطوير من خلال توفير المعلومات بكافة صورها وتقديم البرامج والخدمات التى تتعلق بالمعرفة والتثقيف والتوعية فى مجتمعات تشهد تغيرًا سريعًا.