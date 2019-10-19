قنصوة وعمدة بافوس يزوران أقدم حلواني يوناني بالإسكندرية

زار محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، يرافقه عمدة مدينة بافوس القبرصية فيدون فيدونوس وعائلته اليوم السبت حلوانى "ديليس" بمحطة الرمل، أقدم المحال اليونانية بالثغر، الذي أسسه اليونانى كليوفولوس موستاكاس.

وأعرب عمدة باڤوس عن سعادته بتواجده في هذا المكان الهام الذي يؤكد ترابط وتشابه الحضارتين بين الإسكندرية وباڤوس، مؤكدًا أن الإسكندرية مدينة لها ثراء وتاريخ نادرين، وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحضارة اليونانية أكثر من أي مدينة في الشرق الأدنى أو شمال إفريقيا، وتحمل إرثًا حضاريًا لا مثيل له.

جاء ذلك عقب وصول أول رحلة بحرية إلى ميناء الإسكندرية للباخرة السياحية القبرصية "سالاميز فيلوكسينا" القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلى متنها ٥٠٠ سائح من جنسيات مختلفة من بينهم 100 قادمين كوفد رسمي.

وكان محافظ الإسكندرية قد أكد- خلال استقباله اليوم عمدة بافوس القبرصية- أنه سيتم ربط الإسكندرية ببافوس بخط طيران منخفض التكاليف بعد 6 أشهر، كما يتم العمل على أن تكون الإسكندرية والقاهرة جزءًا من البرنامج السياحي لقبرص؛ ما يجعلنا متكاملين سياحيًا ويسهل على السائح المصري أن يسافر إلى قبرص بتكلفة منخفضة، كما يجعل الإسكندرية مدينة يمكن من خلالها الوصول إلى باقي دول إفريقيا والشرق ويجعل من بافوس المدينة التي يمكن من خلالها العبور إلى أوروبا.

وقال عمدة بافوس إن هذا اليوم تاريخي للتعبير عن التعاون المشترك بين الجانبين وليس فقط على الصعيد السياسي بل الاجتماعي والسياحي والتعليمي أيضًا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد الآن طفرة على جميع الأصعدة، لافتًا إلى أنه في عام 2020 سيتم ربط الإسكندرية ببافوس عن طريق خط طيران والسياح الذين سيأتون لزيارة بافوس سياتون أيضًا لزيارة الإسكندرية ومصر للاستمتاع بالمعالم السياحية وتاريخها العريق.