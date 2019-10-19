محافظ سوهاج: رصف طرق بـ10 ملايين جنيه فى 3 مراكز

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج إنه تم الانتهاء من رصف طرق بإجمالى أطوال بلغت 10 كم بمراكز المنشاة وأخميم وطهطا بإجمالى تكاليف بلغت 10 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ- فى تصريح اليوم السبت- أن أعمال الرصف الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تأتى في إطار تنفيذ الخطة العامة للدولة وتوجيهات الحكومة بتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم رصف شوارع وطرق بمركز ومدينة أخميم بإجمالى أطوال بلغت 6 كم شملت شوارع منطقة المدارس بمدينة أخميم والمساكن بناحية العزبة والعرب والكاشف وطراد النيل بمدخل المدينة الجامعية للبنات وطريق محور الكوبرى الجديد ورصف 2 كم طرق بمركز المنشاة شملت طريقى الراتبة وروافع العيساوية فضلا عن رصف 2 كم من شوارع مدينة طهطا.