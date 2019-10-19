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25 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد
السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:02 م
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت، قد بلغت 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.