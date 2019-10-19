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مصر

محمود أبوحبيب يكتب: "جنة".. فى قلب الأزهر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:08 م
محمود أبو حبيب
محمود أبو حبيب
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"أعز الولد ولد الولد".. جميعنا تربى على هذه العبارة، والتي جلعتنا- وبالفطرة - نتدلل على أجدادنا؛ نتيجة معرفة مسبقة بأننا نمتلك حظًا وافرًا في قلوبهم، لكن جدة الطفلة جنة حديث الرأى العام الآن، خالفت كل قواعد الفطرة السليمة، "فطرة الله التي فطر الناس عليها"؛ من حبهم لأحفادهم، ورعايتهم، وتقديم يد العون لهم، فأقدمت-  فى تصرفٍ غريب على مجتمعاتنا الشرقية المعروفة بالتدين والتقاليد الأصيلة- على جريمتها البشعة، وراحت تُعذِّب حفيدتها، بأشد ألوان العذاب، ولم يصدها عن تعذيبها كونها طفلة بريئة لا تقوى على البوح، فضلًا عن كونها ضعيفة.

وكأن العجوز عُميت وصدت عن طريق الحق، ما جعلها تُذيقها ويلات الألم التى أودت بحياتها.. الجدة التي بالغت في وحشيتها، نتيجة انحرافات سلوكية، وممارسات تربوية سقيمة لا تعرف سوى العنف بديلًا عن اللين، والقسوة خروجًا عن مقتضى الرحمة، هي ومَنْ على شاكلتها من الآباء والأمهات؛ مِمَنْ يقتلون الطفولة البريئة داخل هذا المخلوق الجميل، يُمثلون- جميعًا- مجتمعًا انحرفت مفاهيمه، وباتت أعرافه غابات.

لا ندرى من أين اكتسبوا هذه الصفات؟ ومَنْ غرسها فيهم؟ أم أنها نتيجة خبرات خاطئة تلقوها فى غيبة التنشئة السليمة، وأساليب تربوية عقيمة شبوا ونشأوا عليها، جعلتهم يُوغلون في الأرض، يحصدون أرواح الملائكة دون شفقة، ويقتلون البراءة دون ذنب!.

من الضرورة بمكان أن يستفيق مجتمعنا من فوضى التعامل مع الطفولة فى كل مراحلها، إذا كنا نُريد جيلاً لديه القدرة على تحمل المسئولية، يستطيع التمييز بين ما هو ضار وما هو نافع، وإذا كنا نُريد التقدم فيجب علينا أيضًا أن نقتلع الأفكار التي تُهدد الطفولة من جذورها، ونعتني بواقع أبنائنا من خلال الاهتمام باحتياجاتهم النفسية إلى جانب المادية، والعمل على تلبيتها بشكل يضمن تشكيل كيانهم بشكلٍ متوازنٍ، مما ينعكس انعكاسًا إيجابيًا وبشكلٍ فعالٍ على المجتمع.

صعود جنة لملاقاة ربها على هذا الوضع المُخزى والمُؤلم مؤشرٌ خطيرٌ يُؤكد احتضار الطفولة، هذه المرحلة العمرية المهمة للنشء؛ والتي تُمثل أزكي معانى السلام والصفاء؛ بسبب قلة مُنحرفة لا تُقدر قيمة هذا المخلوق الذى كرَّمه الله، وأمرنا بإكرامه، إذ إنها لا تملك الخبرات السليمة في التعامل معه، وغير مؤهلة.

فارقتنا جنة، تاركة خلفها رسالة إلى الآباء والأمهات "ارحموا طفولتنا، عاملونا بلطفٍ وودٍ ولينٍ"، ونادت فى صمتٍ، حتى بلغت بصمتها من به صممٌ، واستفاق من أنينها من به جُنة، وسحقًا لهذه الجدة وأمثالها مِمَنْ لا يملكون نصيبًا من الرحمة، وممن يقتلون فلذات أكبادهم بأيديهم، فالجدة ليست هي القاتلة وحدها، لكن شاركها في القتل - كل مَنْ لا يُدرك قيمة الطفولة على البسيطة، أباً كان أو أمًا وجدًا وجدةً، ومَنْ يقتل في نفوس أبنائنا روح الابتكار، والثقة - هؤلاء وأمثالهم هم قاتلو جنة الحقيقيون.

رحلت جنة بجسدها، لكنها حاضرة لا تغيب فى قلب وعقل الأزهر، من خلال حملة سُميت باسمها، تحمل أساليبَ علمية في التربية مغلفة بصبغة شرعية، تُعلمنا كيف نتعامل مع هذا المخلوق الجميل؟ وتُوضح لنا احتياجاته الواجب تلبيتها، مبينة ذلك من خلال سرد قصص النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعامله مع الأطفال، وكيف كان- صلى الله عليه وسلم- يرعي شئونهم، لنكون بذلك نحو خطوة من أجل بناء جيل جديد، مُعد ذهنيًا، وفكريًا، وجسديًا، بصورة تُساعد على تقدم الأمة.

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