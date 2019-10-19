بملابس رياضية.. ياسمين صبري في جلسة تصوير تظهر مفاتنها (شاهد)

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور يوسف تايه، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وظهرت "ياسمين"، في الجلسة، بملابس رياضية، تظهر مفاتنها على الرغم من استخدام إضادة غامقة، كما استعرضت رشاقتها من خلال حركات رياضية.



وحصلت الصورة على عدد كبير من التعليقات الإيجابية.

