"العموم البريطانى" يرجئ التصويت على اتفاق بريكست

قرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك خلال جلسة استثنائية اليوم السبت، للتصويت على القرار بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وفي وقت سابق، دعا جونسون خلال جلسة البرلمان البريطاني، النواب، إلى تبني الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بلا تأخير، مؤكدًا أن الاتفاق يشكل طريقة جديدة للمضي قدمًا بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي.



وقال جونسون: إن النص سيسمح بلم شمل البلاد من جديد بعد انقسامها الحاد بشأن بريكست منذ استفتاء 2016، مضيفًا: "لنتبنى اتفاقًا يمكنه أن يشفي هذا البلد"، فيما حذر من أن أي تأجيل جديد سيكون مكلفًا ومدمرًا.



ووصف رئيس الوزراء البريطاني، قرار التصويت اليوم السبت، بأنه فرصة تاريخية لتحقيق بريكست والسماح للبلاد بالمضي قدمًا، معتبرًا اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي بأنه يمثل أعظم استعادة للسيادة الوطنية في تاريخ البرلمان.



وقال جونسون: إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.



وأكد أنه ليس هناك مخرج أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي، داعيًا النواب إلى تجاوز عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات.