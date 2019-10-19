مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن الأقصر حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، وتعاون مشترك مع بنك الدم، وذلك بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين.



من جهته، قال اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر: إن مديرية الأقصر تنظم من فترة إلى أخرى حملات للتبرع بالدم، يشارك بها جميع العاملين بها سواء كان من الضباط والأفراد والمجندين بمختلف الإدارات، وبالتعاون مع بنك الدم بالمحافظة.



وأضاف "راضي" خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن كميات الدم المُتبرع بها، تكون لصالح المرضى من المواطنين، للعمل على توفير كميات من الدم للحالات المحتاجة، وتوفير عناء المواطنين للبحث عن دم يناسب فصيلتهم.



وأكد، أن تلك الحملات تأتي في إطار العمل على التكافل المجتمعي بين المواطنين، والأجهزة الأمنية، والعمل على رعاية ودعم المرضي.