أردوغان يهدد بتنفيذ خطته فى شمال سوريا

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتنفيذ خطته في شمال سوريا حال عدم التوصل إلى حل بشأن انتشار القوات السورية خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وتوعد الرئيس التركي باستهداف القوات الكردية إذا لم تنسحب من شمال شرق سوريا في غضون الـ120 ساعة، مؤكدًا أنه سيبحث مع الرئيس بوتين قضية انتشار القوات السورية في مناطق شمال شرق سوريا.



وقال أردوغان: "إذا لم نستطع التوصل إلى حل بشأن القوات السورية المنتشرة بشمال سوريا خلال المحادثات مع بوتين فسننفذ خططنا".



وتأتي تهديدات أردوغان، عقب تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، منذ قليل، التي أكد خلالها استعداد أنقرة لاستئناف العملية العسكرية التركية في سوريا، حال فشل تطبيق الهدنة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.