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سياسي

البرلمان المصرى يستقبل وفد مجلس النواب الليبى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:52 م
البرلمان المصري
البرلمان المصري
كريمة أبو زيد
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استقبل اليوم مجلس النواب المصري، وفدًا من مجلس النواب الليبي؛ من أجل رأب الصدع، واستعادة الاستقرار والأمن وتحقيق التوافق بين البلدين بشأن إنجاح الحوار واستقرار الأوضاع فى ليبيا.

وأكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والنائب الأول لمجلس النواب الليبي فوزي النويري، على أهمية إنجاح الحوار بين أعضاء البرلمانين الليبي والمصري.

وقال الشريف، خلال استقباله وفد مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب فوزي النويري، إن أبواب البرلمان المصري مفتوحة في كل وقت لأعضاء مجلس النواب الليبي الشقيق؛ من أجل إنجاح الحوار الهادف إلى تحقيق السلام والتوافق في ليبيا.

ورحب الشريف، بالنيابة عن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال والبرلمان المصري بوفد مجلس النواب الليبي، قائلًا: "نحن على ثقة بأنكم على قدر كبير من المسئولية والوطنية والحب لبلدكم، وسنعود لنحتفل جميعا والأمة العربية في ليبيا بالتوافق والسلام والاتحاد".

وأوضح: "نلتقي في شهر عظيم على أمتنا وهو شهر الانتصار (في حرب أكتوبر)، فتحية إلى قواتنا المسلحة وأمتنا العربية، ولا ننسى موقف الشعب الليبي عندما احتاجت مصر سربا من الطائرات الليبية، وقاتلت بالفعل إلى جانب مصر، فتحية إلى الشعب الليبي الشقيق".

وفي سياق متصل، وجه النائب فوزي النويري، نائب رئيس مجلس النواب الليبي، الشكر لشعب مصر ومجلس النواب لما يقدمه من دعم للشعب والبرلمان الليبي، مشيرًا إلي أن مصر الداعم الأكبر للدول العربية وليبيا على وجه الخصوص لتحقيق التوافق والاستقرار.

وأكد النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، قوة الروابط والمودة التي تجمع الشعبين الشقيقين، معربًا عن ترحيبه بزيارة الوفد البرلماني الليبي إلى بلدهم الثاني مصر، قائلًا: "ما تمر به الدولة الليبية يؤلمنا ويدمي قلوبنا، لا سيما ونحن نتابع الشأن الليبي يوما تلو الآخر، ونتمنى أن تعبر ليبيا كل أزماتها وتعود شعبا واحدا ووطنا واحدا وبرلمانا واحدا".

وأضاف "الجمال"، بأن البرلمان الليبي هو جسد شرعي، يستمد شرعيته المباشرة من الشعب الليبي الذي حملة الأمانة، مؤكدًا أهمية توافق النواب الليبيين جميعا ووقوفهم صفا واحدًا وعلى قلب رجل واحد، للخروج بليبيا من مختلف الأزمات.

وأوضح "الجمال"، أن ليبيا لا يجب أن تصبح مسرحا للعب بعض الصغار إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية الترابط والتوافق بين أعضاء البرلمان الليبي ومن خلفهم الشعب الليبي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية سد الطريق أمام الإرهاب الأسود الذي يتسلل من داخل الأزمات.

وأكد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية، أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والروابط الاجتماعية وعلاقات المصاهرة بين الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن عدد المصريين في ليبيا يفوق المليون ونصف المليون مواطن.

وأعرب رسلان، عن أمله في توافق أعضاء مجلس النواب الليبي، ووصولهم إلى رأب الصدع ولم الشمل والعمل لصالح الشعب الليبي، لتعود ليبيا موحدة للصف العربي، وقوة ضاربة في المنطقة مساندة لمصر، لافتًا إلى أن القوات الليبية شاركت الجيش المصري في حرب أكتوبر، واستشهد على أرض مصر العديد من أبناء ليبيا.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، الدعم الكامل من البرلمان المصري لنظيره الليبي، مؤكدًا "رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وجه بأن نسخر كل إمكانيات البرلمان المصري لمجلس النواب الليبي في أي وقت.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن البرلمانين المصري والليبي يحملان رسالة وهدفا واحدا، مؤكدا أهمية الحوار لرأب أي صدع، مضيفًا "أن مجلس النواب المصري هو مجلسكم، ونلتقي لنسموا فوق الخلافات وتعود ليبيا إلى حضن الوطن العربي، وآن الآوان لنتناقش حتى لا يكون هناك اختلاف، عنصر الوقت مهم، وكل الدول تتطلع إلى ما يحدث في ليبيا".

ووجه أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبي، الشكر لمجلس النواب المصري على الاستضافة الكريمة والدعم اللا محدود، مشيرًا إلى أن هذا ليس غريبا على مصر، وبقوله "ونحن شعب واحد تربطنا الكثير من روابط الجوار والمصاهرة، ونحن في ليبيا لا نستغني عن دعم مصر".

وأعرب "بعيرة" عن أمله أن يوفق الله الشعب الليبي في نبذ الخلافات، وأن يكونوا عونا للبلدين في مواجهة الأخطار التي تهدد المنطقة، مؤكدًا أهمية الدور المصري الداعم لبلاده، موضحًا "نحن نفذنا أمر الله بالهبوط إلى مصر، أرض العروبة والأخوة والأهل".

ووجه "العباني" التحية للشعب المصري وحكومته وجيشه ومجلس النواب وكل مؤسساته على إتاحة الفرصة لمجلس النواب الليبي للحوار، ودعمه لمحاولات رأب الصدع، تمهيدًا لعقد اجتماع موسع في إحدى المدن الليبية في القريب العاجل.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام كل من "وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، بتبادل درعي البرلمانيين؛ تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وجدد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، التأكيد على دعم مصر بكافة مؤسساتها لتحقيق وحدة واستقرار دولة ليبيا، واستعدادها لتقديم كافة الإمكانيات الضرورية لتحقيق وحدة واستقرار دولة ليبيا، وإنجاح الحوار بين أعضاء مجلس النواب الليبي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "الشريف"، في مستهل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوفد البرلماني الليبي، برئاسة النائب الأول لمجلس النواب الليبي فوزي النويري، بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.

وأكد الشريف اعتزاز مصر حكومة وبرلمان وشعبا باستقبال وفد مجلس النواب الليبي، كأحد صروح الديمقراطية في دولة ليبيا الشقيقة، معربًا عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع ليبيا، وأن تعود ليبيا كما كانت مناصرة للقضايا والحقوق العربية في شتى المحافل.

وشدد وكيل أول مجلس النواب على قدرة الشعب الليبي على استعادة دولته القوية وإرساء قواعد الاستقرار في ربوع الوطن الليبي، مؤكدا على دعم مصر لمجلس النواب الليبي وكافة المؤسسات الليبية لإعلاء كلمة الشعب الليبي وتسخير المميزات النسبية وعناصر القوة التي تتمتع بها ليبيا من موارد بشرية واقتصادية لبسط الاستقرار فيها.

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