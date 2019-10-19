شووت PLUS: مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون بث مباشر يلا شوت yalla GOAL اونلاين QualiTy FAST

أعلن ديان سميث مدرب أستون فيلا تشكيل فريقه الذي يواجه فريق برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب فيلا بارك في الرابعة عصراليوم السبت.





ويتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه أستون فيلا.

كان تريزيجيه قد شارك في الشوط الثاني في أخر مباراة لفريقه قبل التوقف الدولي، وفاز فيها أستون فيلا على نورويتش سيتي 5-1.





وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: هيتون لحراسة المرمى، جيلبرت، إنجيلز، مينجز، تارجيت في الدفاع، وناكامبا، هوريهاني، ماكين، جريلتش لخط الوسط، والغازي، ويسلي في الهجوم.





ويحتل فيلا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط وفي المركز الخامس عشر بتسع نقاط يتواجد برايتون.