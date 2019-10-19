عرض مستمر.. أكاذيب قنوات الإخوان بشأن دعوة مصر للبرلمان الليبي للحوار السياسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن عادة الكذب وترويج الشائعات وتزييف الحقائق، التي تروج لها قنوات تابعة للجماعات الإرهابية التي من بينها من تبث من قطر كذبًا برفض نواب أعضاء البرلمان الليبى، والإدعاء بأن مصر طرفا غير محايد، ومن خلال أخبار كاذبة تبث أخبارًا عن غياب أعضاء مجلس النواب عن الحضور للقاهرة.



وتدعي الأخبار التى تبث في القنوات الجماعة الإرهابية، أن برلمانيين ليبيين يرفضون دعوة مصرية على أساس أن مصر لم تكن طرفًا محايدًا أثناء هجوم قواات حفتر علي طرابلس.



وفيما يمثل ردًا واضحًا على أكاذيب هذه القنوات، ثمن أعضاء مجلس النواب الليبى بالقاهرة دور مصر فى حل الأزمة الليبية والحرص على سلامة ووحدة الأراضى الليبية، واستقبلت القاهرة أعضاء مجلس النواب من أجل التوصل إلى حل ليبى ليبى وتوحيد المؤسسات الليبية.