السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

تجديد حبس متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة إلى المتهم بالقضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل انخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق

منذ حوالي 6 ساعات

وثيقة سرية تثبت تورط أردوغان فى حماية إرهابيين على علاقة بالقاعدة

منذ يوم

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

القصة الكاملة لطالبة "كنس الفصل" بكفر الشيخ.. و"التعليم" ترد

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

الليلة.. محمد الباز يفضح أرامل الربيع العربى فى 90 دقيقة

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

هل يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان؟

العزوف عن استخدام الغاز الحيوي يرفع مستوى التلوث في إفريقيا

الولادة القيصرية تزيد من مخاطر الإصابة بالربو لدى الأطفال

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

الرئيس نيوز

في ذكرى "الأسطورة".. حكايات إبراهيم الرفاعي والمجموعة "39 قتال" من البطولة إلى الشهادة

مفتي الجمهورية: الرسول الكريم حثنا على تجديد الخطاب الديني

البرلمان: أبوابنا مفتوحة دائماً لأعضاء "مجلس النواب الليبي"

نشرة "الرئيس نيوز" 19 أكتوبر| حقيقة نقل مياه النيل لإسرائيل.. والسيسي يستقبل رؤساء المحاكم.. ومطالبة بالتحقيق مع مسئولين عطلوا صرف العلاوات

منوعات

رصد ارتفاع الصهارة بالقرب من نهر يلوستون

ملك إسبانيا السابق وزوجته يحضران حفل زفاف نادال

رجل يفاجئ مشيعيه بعودته للحياة خلال دفنه

الخليج يستحوذ على 15% من صناعة البلاستيك فى العالم

كشكول

الموافقة على إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية

إعفاء أبناء الشهداء وضحايا العمليات الحربية من المصروفات بالجامعات

"عبد الغفار" يطالب الجامعات بتوافق أبحاث الترقية لاحتياجات الدولة

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بتطبيق الاختبارات الإلكترونية

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة لتظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

هل يحق للعامل الحصول على إجازة الحج أكثر من مرة طوال مدة خدمته؟

مراكز التدريب المهني التابعة لـ”القوى العاملة” على مستوى الجمهورية

كيف يسهم الفلفل الحار في القضاء على سلطان الرئة؟

أسباب الصداع في الجانب الأيسر من الرأس

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

"عروسة من سينا".. احتفالية شعرية غنائية بقبة الغوري

"تصوير القصص الدينية في المخطوطات القبطية" بمكتبة الإسكندرية غدًا

الجزائر: سعداء بمشاركة 123 دار نشر مصرية في "سيلا 2019"

قبل صدورها ورقيًا.. تسريب ترجمة رواية "رحالة" لأولجا توكارتشوك

صفحتنا ع الفيس بوك