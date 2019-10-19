ثنائى مميز يغيب عن الجيش أمام وادى زم

يعاني الجيش الملكي من غياب ثنائي مميز فى مواجهته المرتقبة أمام سريع وادي زم، غدًا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري المغربي.



ويتعلق الأمر بالقائد محمد علي بامعمر، الموجود مع المنتخب المحلي الذي سيواجه الجزائر في المرحلة النهائية من تصفيات الشان اليوم، وكذلك الظهير الأيمن أشرف مرزاق، الذي يعاني من إصابة.



ويأمل الجيش تحت قيادة مدربه عبدالرحيم طاليب، في تحقيق أول انتصار في مسابقة الدوري هذا الموسم.



وستكون مواجهة وادي زم الأولى للفريق على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، بعدما خاض مواجهاته السابقة على ملعب القنيطرة.