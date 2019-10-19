تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة إلى المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون؛ بهدف الإخلال بالنظام العام.