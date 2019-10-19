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رياضة

قائمة منتخب اليد لـ"ودية" البرتغال فى تونس

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:45 م
جريدة الدستور
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أعلن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، الإسباني روبرتو جارسيا بروندو، قائمة تضم 24 لاعبًا استعدادًا لمواجهتي البرتغالي وديًا يومي 24 و26 أكتوبر الجاري؛ استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في تونس يناير المقبل، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وضمت القائمة كلا من: عمر بكار وكريم أيمن وعلي زين ويحيى الدرع وحسن قداح وإسلام حسن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام "دودو" وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وعمر سامي وإبراهيم المصري وممدوح هاشم وخالد وليد ووسام نوار وأحمد عادل وكريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار وعبد الرحمن طه.

من جانبه، أكد أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد المشرف العام على المنتخبات الوطنية مؤمن صفا، أن المنتخب الوطني يتدرب صباحًا ومساءً على فترتين استعدادًا لمواجهتي البرتغالي، مشيرًا إلى أن الإسباني بروندو، المدير الفني، يسعى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان علي المنتخب خلال المباراتين الوديتين.

وشدد "صفا" على أهمية مواجهتي البرتغال كونه من الفرق الكبيرة في أوروبا واستطاع مؤخرا هزيمة الديوك الفرنسية، مضيفًا أنه يتمني تحقيق أقصى استفادة من الوديتين، خاصة وأن منتخبنا مقبل علي بطولة إفريقية ساخنة وصراع علي الزعامة الإفريقية وتذكرة التأهل لطوكيو، موضحًا أن المنتخب يواصل التجهيز ببرنامج منتظم لصداماته الصعبة المقبلة.

وتقام البطولة الإفريقية في تونس بمشاركة 17 منتخبًا، سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات خلال القرعة التي ستجرى مساء اليوم في رادس، وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 تصنيفات علي النحو التالي، التصنيف الأول: مصر وتونس وأنجولا والمغرب، والتصنيف الثاني: الجابون والجزائر والكاميرون والكونغو الديمقراطية، والتصنيف الثالث: الكونغو برازافيل وغينيا ونيجيريا وكوت ديفوار، وأخيرا التصنيف الرابع: زامبيا والسنغال وكينيا وليبيا والرأس الأخضر.

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