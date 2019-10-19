السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
طباعة
تبدأ مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت 20 أكتوبر 2019 في الرابعة عصراً في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحقق أستون فيلا أكبر فوز له في الدوري الإنجليزي في الجولة السابقة أمام نورويتش سيتى بخمسة أهداف مقابل هدف بينما حقق برايتون الفوز علي توتنهام بثلاثية نظيفة. ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما جاء برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي، يلا كورة تابع ماتش أستون فيلا وبرايتون بجودة عالية في الدوري الإنجليزي، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. تنطلق مباراة أستون فيلا وبرايتون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات BEIN SPORTS HD

موضوعات متعلقة

منذ يوم

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة والد أحمد مكى.. والدفن فى الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل العثور على 34 تابوتًا فى الأقصر (صور)

منذ ساعة و نصف

السيسى يوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

الليلة.. محمد الباز يفضح أرامل الربيع العربى فى 90 دقيقة

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

هل يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان؟

العزوف عن استخدام الغاز الحيوي يرفع مستوى التلوث في إفريقيا

الولادة القيصرية تزيد من مخاطر الإصابة بالربو لدى الأطفال

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

الرئيس نيوز

في ذكرى "الأسطورة".. حكايات إبراهيم الرفاعي والمجموعة "39 قتال" من البطولة إلى الشهادة

مفتي الجمهورية: الرسول الكريم حثنا على تجديد الخطاب الديني

البرلمان: أبوابنا مفتوحة دائماً لأعضاء "مجلس النواب الليبي"

نشرة "الرئيس نيوز" 19 أكتوبر| حقيقة نقل مياه النيل لإسرائيل.. والسيسي يستقبل رؤساء المحاكم.. ومطالبة بالتحقيق مع مسئولين عطلوا صرف العلاوات

منوعات

رصد ارتفاع الصهارة بالقرب من نهر يلوستون

ملك إسبانيا السابق وزوجته يحضران حفل زفاف نادال

رجل يفاجئ مشيعيه بعودته للحياة خلال دفنه

الخليج يستحوذ على 15% من صناعة البلاستيك فى العالم

كشكول

الموافقة على إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية

إعفاء أبناء الشهداء وضحايا العمليات الحربية من المصروفات بالجامعات

"عبد الغفار" يطالب الجامعات بتوافق أبحاث الترقية لاحتياجات الدولة

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بتطبيق الاختبارات الإلكترونية

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة لتظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

هل يحق للعامل الحصول على إجازة الحج أكثر من مرة طوال مدة خدمته؟

مراكز التدريب المهني التابعة لـ”القوى العاملة” على مستوى الجمهورية

كيف يسهم الفلفل الحار في القضاء على سلطان الرئة؟

أسباب الصداع في الجانب الأيسر من الرأس

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

"عروسة من سينا".. احتفالية شعرية غنائية بقبة الغوري

"تصوير القصص الدينية في المخطوطات القبطية" بمكتبة الإسكندرية غدًا

الجزائر: سعداء بمشاركة 123 دار نشر مصرية في "سيلا 2019"

قبل صدورها ورقيًا.. تسريب ترجمة رواية "رحالة" لأولجا توكارتشوك

صفحتنا ع الفيس بوك