محمد نجم: اقتصاد تركيا يخضع لتهديدات أمريكا

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن العملة التركية شهدت تدهورًا هو الأسوء في تاريخ حكم حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن تسجيل العملة التركية الليرا منذ 4 سنوات 2 ليرا أمام الدولار الأمريكى مقارنة بوصولها فى الوقت الحالى 6 ليرا أمام الدولار الأمريكى.



وأضاف "نجم"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية متهورة وتخضع لتهديدات الولايات المتحدة الأمريكية والذي ظهر بوضوح خلال الفترة السابقة.



وذكر الخبير الاقتصاي، عند قيام ترامب بكتابة تغريدة على موقع تويتر منذ شهور يهاجم فيها تركيا كانت نتائجها تراجع الليرا ووصول التضخم التركى 25% وتسجيلها 7 ليرا أمام الدولار الأمريكى وهو ما يؤكد شكلأ وتفصيلأ لتحكم ترامب والولايات المتحدة فى اقتصاد تركيا.