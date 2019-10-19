سون على مقاعد بدلاء توتنهام أمام واتفورد

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، تشكيل السبيرز، لمواجهة واتفورد، اليوم السبت، على ملعب توتنهام، ضمن الجولة التاسعة للبريميرليج.



وقرر بوكيتينو الإبقاء على الكوري الجنوبي سون هيونج مين على مقاعد البدلاء، ودفع بدلًا منه بالبرازيلي لوكاس مورا.



وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:



جازانيجا- أورييه- ألديرفيلد- سانشيز- فيرتونخين - روز- وينكس- سيسوكو- آلي- مورا- كين.



أما تشكيل واتفورد فجاء كالتالي:



فوستر- كاثكارت- داوسون-كاباسيلي- هوليباس- شالوباه- كيليفرلي- دوكوريه- يانمات- بيريرا- ويلباك.