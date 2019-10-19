شبح الإصابات يزور برشلونة أمام إيبار

كشف تقرير صحفي إسباني عن سر استبدال سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، خلال مواجهة إيبار، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، والتي فاز بها البلوجرانا بثلاثية نظيفة.



وكان سيرجي روبيرتو قد شارك أساسيًا، في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، ويحل بدلًا منه البرتغالي نيلسون سيميدو.



وبحسب صحيفة "ماركا" المدريدية، فإن روبيرتو أُجبر على الخروج، حيث اشتكى من آلام في الركبة.



وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم موقفه من المشاركة ضد سلافيا براج، الأربعاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.



يُذكر أن روبيرتو شارك في 10 من 11 مباراة، لعبها برشلونة هذا الموسم حتى الآن، حيث كان غيابه الوحيد عن مواجهة فالنسيا.