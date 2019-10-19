سواريز يقتحم المربع الذهبي التاريخي لبرشلونة

حقق لويس سواريز مهاجم برشلونة، أكثر من إنجاز باختتام ثلاثية فريقه في شباك إيبار، خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، في بطولة الدوري الإسباني.



وأكد سواريز فاعليته الكبيرة ضد إيبار بالمساهمة في 13 هدفًا خلال آخر 7 مباريات بين الفريقين، حيث سجل الأوروجوياني 10 أهداف وصنع 3 لزملائه.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن سواريز يتشارك حاليًا مع جوسيب ساميتير نجم برشلونة خلال الفترة من 1919 و1932 برصيد 184 هدفًا، في المركز الرابع لقائمة الهدافين التاريخيين للفريق الكتالوني.



كما رفع لويس سواريز رصيده إلى 5 أهداف يتصدر بها حاليًا قائمة هدافي الليجا هذا الموسم.



وأشارت، إلى أن المهاجم الأوروجوياني سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات بواقع ثنائية ضد إنتر ميلان بدوري الأبطال، وهدف في إشبيلية وآخر في إببار.



وسجل سواريز أهدافه الـ184 في 256 مباراة بقميص البارسا منذ الانضمام إليه قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صيف 2014.



ولفتت أيضًا إلى أن قائمة الهدافين التاريخيين للبارسا يتصدرها ليونيل ميسي 605 أهداف، يليه سيزار رودريجيز (232) ولاسزي كوبالا (194).