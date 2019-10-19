التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ونيوكاسل

أعلن فريقا تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما التي ستقام مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويغيب عن صفوف تشيلسي بسبب الإصابة لاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي، فيما يشارك الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أساسيًا في الخط الأمامي.



ورغم تألقه اللافت مع المنتخب الفرنسي، يواصل أوليفييه جيرو غيابه عن التشكيلة الأساسية لتشيلسي، حيث يفضل عليه المدرب فرانك لامبارد، هداف الدولي حتى الآن برصيد 8 أهداف، الدولي الإنجليزي تامي أبراهام.



وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:



تشيلسي: كيبا، أزبيليكويتا، توموري، زوما، ألونسو، جورجينيو، باركلي، مونت، ويليان، هودسون-أودوي، أبراهام.



نيوكاسل يونايتد: دوبرافكا، ييدلين، شار، لاسيليس، كلارك، فيليمس، شون لونجستاف، ماتي لونجستاف، ساينت-ماكسيمين، ألميرون، جويلينتون.