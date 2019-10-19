حبس المتهمين بالتنقيب عن آثار الإسماعيلية 4 أيام

أصدر المستشار محمد الطيب محمد الطيب، وكيل نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بانتداب لجنة من "وزارة الآثار"؛ لفحص المنزل وبيان أسباب الحفر للتنقيب من عدمه.



وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير المباحث الجنائية، تفيد ورود معلومات بتردد عدد من الأشخاص على أحد المنازل بمنطقة أبوعطوة، وأضافت بأن مالك المنزل يقيم في القاهرة، ويصطحب يوميًا أشخاصًا غرباء وتنبعث من المنزل روائح للبخور بصفة مستمرة وسماع أصوات غريبة داخل المنزل، بالإضافة إلى ظهور تشققات بأحد المنازل المجاورة لهذا المنزل.



وبإجراء التحريات السرية، تبين لضباط المباحث أن صاحب المنزل يعاونه أحد أهالي المنطقة، ويقومان بالحفر داخل منزله.



وانتقل النقباء حسن رضوان ومصطفى جميل ومحمد جبر وملهم البلتاجى وعمر الطحاوي، ومعاونى مباحث المركز، للمنزل المتحرى عنه، وتمكنوا من ضبط كل من "محمد. ر"، مقيم بمنطقة أبوعطوة و"سيد.ي"، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة.



وبتفتيش المنزل تم العثور على حفرة عميقة داخل المنزل عمقها نحو 16 مترًا، وعدة سراديب أسفل الحفرة، بالإضافة إلى كمية من البخور والحفر والحبال، المستخدمة في التنقيب على الآثار.



وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أصدرت قرارها السابق، وتعيين حراسة على المنزل.