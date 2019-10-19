عرض خاص لفيلم "أيخ" بمسرح المقر البابوى فى الإسكندرية

أعلن جوزيف مقار، مدير الديوان البطريركي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عرض فيلم "أيخ" عن إرميا النبي، عرض خاص بالإسكندرية في الخامس من نوفمبر المقبل؛ على مسرح المقر البابوي بالكنيسة.



وأشار جوزيف، إلى أن الفيلم يعرض تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منوها إلى أن القس إبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، مهتم جدا بالأحداث الثقافية والفنية الهادفة لخلق مساحة تعبير ترقى بالفكر والروح.



فيما أوضح فادي عاطف مخرج الفيلم، أن الفيلم يأتي في سياق درامي يربط الماضي بالحاضر عن قصة إرميا النبي، وهو أحد أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس؛ مضيفا أن "أيخ" هي كلمة عبرية تشير إلى "كيف" بالعربية، وأكد في حديث له أن الفيلم بإنتاج مصري وفنانين مصريين استغرق ما يقرب من 3 سنوات، وأن الفيلم منطوق باللغتين العربية والعبرية ومترجم للإنجليزية.