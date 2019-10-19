حزب الحرية يوقع بروتوكول تعاون مع محو الأمية

أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، أن الأحزاب السياسية لا يمكن أن تصنع بتوجيهات، وكلها تنشأ من عملها وقدرتها على التواصل مع المواطنين، وتواصلها مع مواطنين في قرى لم يتم التواصل معها حزبيا من قبل، مضيفًا في شهر أكتوبر 2018 كان بداية الانطلاق للحزب الذي لم يتجاوز 10 أو 16 مقر، واليوم في أكتوبر 2019 وصلنا لـ 350 مقرا حقيقيا، عبارة عن مكاتب لخدمة المواطنين، وتلقي الشكاوى والاقتراحات.



وأضاف حسب الله، خلال كلمته في المؤتمر العام الثاني للحزب لمحافظة القاهرة، أنه من حقكم في حزب الحرية كشركاء معرفة الآلية التي يدار بها الحزب والاختيارات والقرارات، مؤكدًا أنها تدار بموضوعية كبيرة جدًا، وبآلية ديمقراطية كاملة، مشيرًا إلي أن الحزب الذي يصل لذلك في خطوات قليلة يسير على نهج صحيح.



وعلى الجانب الآخر، "سنجد شخصيات تحاول النيل من الحزب، وتصدير صورة بأنه استقال لأسباب ما، وانه استقال معه 30 أو 40 حزبا وهذا غير صحيح"، قائلا "هناك صفحة رسمية للحزب يتم نشر عليها كافة القضايا المتعلقة بالحزب".



وقال عن استقالة أحد قيادات الحزب مؤخرًا، "أول ما علمت بمشكلة أحد الأعضاء خاطبت الأمين العام لكتابة مذكرة بالموقف، وتم إتخاذ القرار".



وأوضح "الحزب حاليًا يسير بخطوات ثابتة، ويحاول التحرك في خطوات أخرى منها خوض انتخابات الأندية والنقابات المهنية ومراكز الشباب وتأسيس الجمعيات الأهلية، والحزب بين أيديكم ما بين الاهتمام به والعمل على كبر اسم الحزب".



وأعلن حسب الله، أنه سيكون خلال أيام قليلة تغيير لمقر الحزب، وسيكون هناك قاعة لعقد المؤتمرات والتدريب تجنبا لبعض المشاكسات التي تحدث، كما أعلن أيضًا عن توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الثلاثاء المقبل؛ لتقديم خدمة للمواطن المصري في كل المحافظات.