ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مهرب في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط 8،900 كيلو دقيق بلدي، قبل ترويجها بالسوق السوداء في منطقة الخصوص؛ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



البداية كانت بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ضبط قائد سيارة بقسم شرطة الخصوص لحيازته وتجميعه كمية قدرها (8،900) كيلو "دقيق بلدي" للإتجار بها في السوق السوداء لحسابه الشخصي، دون وجه حق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.