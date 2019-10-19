شوت NQW مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون بث مباشر كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش استون فيلا وبرايتون

يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي اختباراً جديداً مع استون فيلا الذي يستضيف برايتون في الرابعة عصراً بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة ، من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".





ويحتل استون فيلا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، خلف برايتون صاحب المركز الـ 14 بفارق نقطة واحدة.





ويدخل أستون فيلا مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً في الجولة الماضية على نورويتش سيتي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "كارو رود".





وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها استون فيلا من تسجيل 5 أهداف وأكثر خارج بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 11 عاماً عندما تغلب على ديربي كاونتي بسداسية نظيفة، وهو أكبر انتصار على نورويتش سيتي في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين.





ويسعى استون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي وتحسين موقفه في جدول الترتيب، في ظل جاهزية جميع لاعبيه للمشاركة في مباراة اليوم بإستثناء لاعبه الإسباني يوتا.





كما يلتقي اليوم، ايفرتون مع وست هام يونايتد، وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع نورويتش سيتي.