غدًا.. انطلاق حملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا فى أسوان

تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور أيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة مروة محمود، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، لإطلاق حملة العلاج الجموعي للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية، في عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالي للبلهارسيا، على مستوى المحافظة.



وتنطلق فعاليات حملة العلاج الجموعي للمواطنين، وتلاميذ المدارس بالعديد من القرى ذات النسب للانتشار العالي للبلهارسيا، بدءًا من غدًا، وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل.



وسيتم ذلك، من خلال تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام 2022.