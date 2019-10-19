محتجون يقطعون طريق مستديرة كوسبا بلبنان

قطع عدد من المحتجين اللبنانيين الطريق عند مستديرة كوسبا في قضاء الكورة بسياراتهم، وحملوا الأعلام اللبنانية، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي ونصبوا الخيام فى المكان.



وأكد المرشح السابق في حزب الكتائب ألبير أندراوس، أنه موجود بالمسيرات بصفته مواطنًا لبنانيًا وليس حزبيًا، مشيرًا إلى أن الضرائب تطال كل الناس والديون سوف تطال فى المستقبل أطفالهم.



وقدم أندراوس التحية إلى الشعب اللبناني، بسبب نزوله الشوراع، ومطالبته بلقمة عيشه، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.



وطالب أندراوس من المواطنين النزول إلى الطرقات واحترام القوى الأمنية والجيش، لأن الدولة هي دولة اللبنانيين جميعًا.