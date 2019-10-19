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عالم

أمريكا تُسلم سودانيًا تسبب فى وضع بلاده على قوائم الإرهاب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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أتمت السلطات الأمريكية عملية تسليم مواطن سوداني لبلاده، بعد أن كان أحد أسباب وضع السودان على لائحة الإرهاب.

وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية، إن السلطات الأمريكية سلمت الأسبوع الماضي، المواطن السوداني أمير عبدالغني، الذي كان سببًا في وضع السودان في لائحة الإرهاب، إلى بلاده بعد قضاء فترة عقوبته.

وأوضحت أنه في العام 1996م، حكمت السلطات الأمريكية على "عبدالغني"، 59 عاما، بالسجن 30 عامًا بتهمة التآمر مع 8 آخرين، منهم ابن عمه و3 سودانيين آخرون والشيخ المصري عمر عبدالرحمن، لتفجير عدة أماكن في نيويورك منها مبنى الأمم المتحدة ومكتب المباحث الفيدرالية.

وبعد شهرين من القبض على المجموعة قامت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بوضع اسم السودان على قائمة الإرهاب، وشملت الخلية أعضاء سودانيين كانوا مقيمين فى أمريكا، وهم: صديق إبراهيم صديق علي- أمير عبدالغني- فارس خلف الله- طارق الحسن- فضل عبدالغني.

وسقطت الخلية نتيجة لعمل ضابط جيش مصري سابق كان يعمل مخبرًا لحساب مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية يدعى "عماد سالم"، قام باختراق الخلية باعتباره مترجمًا ومرافقًا للشيخ عمر عبدالرحمن، وقام بتسجيل حديثهم.

وقام مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية بزرع أجهزة تنصت في مقر بعثة السودان في الأمم المتحدة في نيويورك، وتم ذكرها في أوراق القضية باعتبار أن 2 من الدبلوماسيين "سراج يوسف، وأحمد يوسف محمد" ناقشا مع أحد أعضاء الخلية مساعدتهما في دخول جراج الأمم المتحدة لتفجيرها.

يذكر أنه في عام 1996 قامت الولايات المتحدة بإمهال أحمد يوسف، 48 ساعة لمغادرة البلاد لضلوعه في أعمال إرهاب وتجسس، أما سراج فكان غادر قبلها.

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