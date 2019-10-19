البحرية الليبية تنقذ 148 مهاجرًا غير شرعى

أنقذت القوات البحرية الليبية 148 مهاجرًا غير شرعى كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية فى البحر المتوسط.



جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية على «فيسبوك» اليوم السبت.



وقال البيان إنه تم القيام بمهمة الإنقاذ بعد تلقى نداء استغاثة من ثلاثة قوارب هجرة غير شرعية، أمس الجمعة.



وأوضح البيان أن القاربين الأول والثاني كانا على بُعد نحو 90 ميلًا شمال مدينة بوكماش، والقارب الثالث على بعد نحو 60 ميلا شمال مدينة صبراتة، وتقع المدينتان غرب ليبيا، مشيرا إلى أن المهاجرين من جنسيات عربية (المغرب، الجزائر، مصر، الصومال)، وأخرى إفريقية.



وأضاف البيان أن من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم، 15 امرأة و11 طفلًا.



وتابع أنه بعد إنقاذ المهاجرين غيرالشرعيين، أمس الجمعة، تم التوجه بهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، حيث تم تقديم المساعدة لهم، ثم تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة، اليوم السبت.



يشار إلى أن ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في التوجه عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، بحثًا عن ظروف حياة أفضل.