تعاون بين وزارة الشباب وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للترويج للسياحة الداخلية

فى إطار التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الشباب تقوم حاليًا كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتصميم تطبيق يمكن تحميله مجانًا على الهواتف الذكية، يساعد في الترويج للسياحة الداخلية، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتحت إشراف الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، وذلك ضمن خطة عمل شاملة تقوم بها الجامعة، وتستهدف من خلالها تسخير العلم فى خدمة المجتمع، بما يواكب مع التطور الكبير فى مجالات تكنولوجيا المعلومات ومفردات العصر الحديث.



صرح الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن التطبيق خاص بالرحلات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ضمن برامجها المتنوعة للترويج للمقاصد السياحية داخل مصر.



وأشار الدكتور حرب إلى أنه يجرى الآن التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ هذا التطبيق وتدريب بعض العاملين في الوزارة على طريقة استخدامه لمساعدتهم فى إنجاز عملهم على أكمل وجه وخاصة فى تطوير آليات حجز الرحالات التى يتم الإعلان عنها للشباب إلى جانب توفير كل المعلومات، حتى يتمكن الشباب من الحصول على أعلى مستوى من الاستفادة فى هذه الرحلات .



وذكر الدكتور هاني حرب أيضًا أن هذا التطبيق يساعد الشباب داخل مصر فى الاستعلام عن الرحلات التي تطلقها وزارة الشباب، وبالتالى يستطيع حجز اسمه فى هذه الرحلات بعد تحميل التطبيق على هاتفه المحمول.



وعن طريقة عمل التطبيق أشار الدكتور حرب إلى أنه يعمل على التواصل بشكل مباشر مع سيرفر وزارة الشباب، فيقوم بتحديث بيانات الرحلات وتسجيل المعلومات، حيث يتولى التطبيق أيضًا مهمة التواصل مع الشباب لإبلاغهم بالبيانات المتعلقة بالرحلات المتاحة بالنسبة لهم.