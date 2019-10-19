بـ "حضن رومانسي".. ياسمين رئيس ترد على شائعة طلاقها (شاهد)

شاركت الفنان ياسمين رئيس، جمهورها بصورة بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وظهرت ياسمين تحتضن زوجها وتعبر عن مشاعر الرومانسية بينهما، لتؤكد من خلال الصورة أن ما تم تداوله عن خبر انفصالها شائعة.



وأثارت ياسمين رئيس، الجدل الأيام الماضية بعد ما كتبت تغريدة سابقة، بها كلام مبهم، أدت إلى هذه الشائعة قائلة: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".



يذكر أن ياسمين رئيس تشارك فى فيلم "لص بغداد" مع النجم محمد إمام وتنتظر موعد استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث صورت العديد من المشاهد الخطيرة التى جمعت بينها وبين بطل العمل محمد إمام، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج شركة سينرجي.