الصين تؤكد أهمية وحدة وتعاون دول بريكس لدعم التعددية

أكد مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى "يانغ جيه تشي" أنه يجب على الدول الخمس الأعضاء في مجموعة بريكس، تقوية الوحدة والتعاون لدعم التعددية وتعزيز تطور النظام الدولي في اتجاه أكثر إنصافًا وعقلانية.



وقال تشي- في كلمة خلال الاجتماع التاسع لكبار ممثلي بريكس لشئون الأمن الذى استضافته البرازيل ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم - إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات عميقة غير مسبوقة، يجب على دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) تعزيز الوحدة والتعاون للتعامل مع هذه التغيرات.



وأضاف تشي أنه يتعين على مجموعة بريكس تطبيق التوافقات التي توصل إليها قادة الدول الخمس في اجتماعات قادة بريكس السابقة بشكل كامل، وتقوية التعاون في مجالات الأمن السياسي والاقتصاد والتجارة والمال والتبادلات الشعبية.



وتابع أنه يجب على الدول الأعضاء في بريكس، دعم بعضها وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتعامل مع الأوضاع المعقدة ومعارضة التدخلات الخارجية معا.



وأشار تشي إلى أن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا يجب أن تلتزم بمبدأ التعاون المنفتح والشامل، ودعم نموذج تعاون "بريكس بلس"، وخلق شبكة شراكة مفتوحة ومتنوعة، لافتًا إلى أنه يجب على بريكس دعم التعددية، والدفاع عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعم تطور النظام الدولى فى اتجاه أكثر إنصافًا وعقلانية.