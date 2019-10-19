"الدستورية" تعرض فيلمًا تسجيليًا بمناسبة اليوبيل الذهبي

عرضت المحكمة الدستورية العليا، فيلمًا تسجيليًا لها خلال الاحتفالية التي نظمتها اليوم السبت، بمناسبة مرور 50 عامًا على نشأة القضاء الدستوري المصري.



وتضمن الفيلم التسجيلي، ملامح من تاريخ المحكمة الدستورية العليا، في حماية الحقوق والحريات، وتتطرق الفيلم لمحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان، وشهادة المحكمة على حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية عقب توليه مقاليد الحكم.



ويشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتنينة بوفود رفيعة المستوى، تحظى بلقاء رئيس الجمهورية، تعبيرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.



وكانت المحكمة الدستورية العليا وجهت أكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية العليا في دول العالم للمشاركة في الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري، ووافق مجلس الوزراء، على أن تصدر وزارة المالية عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة.



وتستمر الاحتفالية على مدى 3 أيام، تشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري، بمختلف أنظمته، فضلًا عن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والإنجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات "حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، التعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، النزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي".