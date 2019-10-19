حكومة مقدونيا الشمالية تعرب عن رغبتها في إجراء انتخابات مبكرة

أعرب زوران زئيف رئيس وزراء مقدونيا الشمالية اليوم السبت، عن رغبته فى إجراء انتخابات مبكرة، بعد فشل الاتحاد الأوروبي فى الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى التكتل.



وقال: "لقد وقع ظلم عظيم قبل يومين"، واصفا فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الموافقة على فتح المحادثات مع مقدونيا الشمالية بـ"الخطأ الجسيم والتاريخي".



وأضاف زئيف أنه يريد أن يقرر الناخبون الخطوات المستقبلية وقال إنه يقترح "إجراء انتخابات مبكرة سريعة في أسرع وقت ممكن".



وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس الجمعة أن حالة التأزم بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مقدونيا الشمالية وألبانيا تمثل "خطأ تاريخيا".



وواجه القرار معارضة قادتها فرنسا ومدعومة من الدنمارك وهولندا وتقول باريس إن عملية الانضمام برمتها بحاجة لإصلاح وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على حل مشاكله الداخلية قبل التفكير في أعضاء جدد.



وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة سكوبي: "سوف يكون للمواطنين التفويض لاتخاذ القرار".



وأضاف أنه "يشعر بخيبة أمل وغاضب" ويدرك أن الأمة تشعر بمرارة ولكنه حث الناخبين على دعم المسار المؤدي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وليس العودة إلى صراعات وانقسامات الماضي.



وقال زئيف إنه سوف يقترح بشكل رسمي على الرئيس ستيفو بينداروفسكي إجراء انتخابات مبكرة، خلال اجتماع مع كل القادة السياسيين الرئيسيين، من المقرر عقده غدا الأحد.



وتابع زئيف في مؤتمر صحفي: "الاتحاد الأوروبي لم يف بوعد قطعه.. لقد أوفينا بكل التزاماتنا وحققنا نتائج وقمنا بإجراء إصلاحات وحلحلة منازعات مع جيراننا".