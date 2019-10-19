انطلاق التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية

عقدت اليوم السبت، جلسة المفاوضات الثانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (شمال)، جناح عبدالعزيز الحلو، في مدينة جوبا، والتي بدأ خلالها مناقشة القضايا الجوهرية للمفاوضات.



ورأس وفد السودان في الجلسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشى، بينما رأس وفد الحركة الشعبية أمينها العام عمار آمون.



وقدمت الحركة، خلال الجلسة، ورقة "إعلان مبادئ" للوفد الحكومي والوساطة تحكم المفاوضات في مجمل قضايا الحوار، التي حددتها خريطة الطريق التي وقعها الطرفان والوساطة أمس، وتحتوي على 3 ملفات للتفاوض، هي: السياسي والإنساني والترتيبات الأمنية.. ويعكف الوفد الحكومي والوساطة على دراسة الورقة وتقديم رؤية حولها.