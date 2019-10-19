المعمل الجنائى يعاين حريق شقة فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، السبت، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة وقع صباح اليوم السبت، لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق في إحدى الشقق بحلوان، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.