"عنيك في عنينا".. مبادرة لمحاربة العمى في المحافظات

نجحت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء في الوصول بخدماتها الطبية في محاربة العمى، خلال هذا الأسبوع إلى المواطنين في عدد كبير من محافظات مصر من الإسكندرية شمالا وحتى أسوان جنوبًا.



وقالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذى لمبادرة "عنيك في عنينا"، إن المبادرة بدأت نشاطها الطبي لمحاربة العمى هذا الأسبوع؛ بتقديم خدمة نوعية أقصى جنوب مصر، حيث تم تسليم جهاز فحص قاع العين لمستشفى رمد أسوان؛ بهدف تحسين الخدمة الطبية لغير القادرين، وتجهيز عدد من عيادات الرمد بالمحافظات الأكثر احتياجا، ومجاراة التطور في مجال فحص وتشخيص أمراض العيون.



وأضافت "صبري" أن مبادرة "عنيك في عنينا" تابعت نشاطها الطبي في أسوان، بتنظيم قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بقرية البصيلية بمركز إدفو، وتم فيها توقيع الكشف على 900 مواطنًا، وأخذ مقاييس نظارات لـ371 حالة، كما تم توزيع 839 عبوة قطرات، وتحويل 250 حالة؛ لإجراء عمليات جراحة عيون مختلفة.



وأوضحت صبري،:"نجحت المبادرة من أسوان جنوبا إلى البحيرة شمالا في إجراء 17 عملية جراحة عيون مختلفة، في قرية عبد الحليم محمود بمركز النوبارية، وتنظيم قافلة طبية بقرية الربدان بمركز شبراخيت، وتوقيع الكشف فيها على 470 حالة، وتوزيع 296 عبوة علاج، وتحويل 145 لإجراء عمليات مختلفة، وأخذ مقاييس نظارات لـ230 مواطن وفقا للتشخيص أثناء القافلة".



ومن جهته، أوضح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة عنيك في عنينا وعودة إلى الجنوب فقد نظمت قافلة طبية بمحافظة الأقصر، ونجحت في الكشف على 800 مواطن، وتوزيع 271 عبوة قطرات للعيون، وتحويل 242 مواطن لإجراء عمليات مختلفة لغير القادرين، وأخذ مقاييس نظارات لـ320 حالة تمهيدًا لتسليمها.



وأكد "عبد الفتاح"، أنه وخدمة لأهالي محافظة الدقهلية، تم إجراء 30 عملية جراحة عيون مختلفة للمواطنين؛ وفقا لتشخيصهم، وفي الإسكندرية تم توزيع 62 نظارة طبية عالية الجودة لأطفال دور رعاية الأيتام بالمحافظة، مشيرًا إلي أن "عنيك فى عنينا" استكملت مشوارها في محافظة الشرقية، حيث سلمت 194 نظارة طبية عالية الجودة بقرية القطاوية بمركز أبو حماد، وذلك للحالات التي تم الكشف عليها في القافلة التي أقيمت بالمحافظة الشهر الماضي، إضافة إلى توزيع 218 نظارة طبية في مدينة القصير بالبحر الأحمر.



وتابع "في محافظة الغربية تم توزيع 250 نظارة، للحالات المستحقة التي تم توقيع الكشف عليها أثناء القافلة الطبية التي أقامتها مبادرة "عنيك في عنينا" بقرية الهياتم بمدينة المحلة الكبرى.