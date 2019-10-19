حلفاء الدم.. وزير خارجية قطر "مسرور" بلقاء ديكتاتور تركيا

في ظل الدعم القطري المطلق والمنفرد للعملية العسكرية التركية فى سوريا، التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، اليوم السبت، مؤكدًا استمرار التعاون بين البلدين "الشقيقين".



ونشر وزير الخارجية القطري على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، صورة لقائه مع الرئيس التركى

وعلق عليها قائلًا: "سرني الوجود في إسطنبول ولقاء فخامة الرئيس رجب طيب أوردغان، حيث نقلت تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته بدوام الازدهار، إضافة إلى بحث آخر التطورات في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا الشقيقين".



يأتي هذا اللقاء في ظل استمرار العدوان التركي على سوريا، بعد أن أعلن الرئيس أردوغان، إطلاق عملية عسكرية شمال شرق البلاد منذ التاسع من أكتوبر الجاري، بينما أعلنت قطر تأييدها عدوان أردوغان، مؤكدة أنها "ليست جريمة" ولا يمكن إلقاء اللوم عليها، إذ تعمل على حماية أمنها القومي من تهديدات وشيكة، حسبما جاء على لسان مسئولين قطريين.



وفور إعلان العملية، سارعت الدول العربية في إدانة التدخل التركي بسوريا، فيما أجرى أمير قطر تميم بن حمد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي لبحث العلاقات بين البلدين "الشقيقين"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.



وبينما أصدرت جامعة الدول العربية، بيانها الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه القاهرة بشكل طارئ عقب العدوان التركي على سوريا، أعلنت قطر تحفظها على ما جاء في البيان، والذي أكد رفض العدوان التركي رفضًا كاملًا، باعتباره خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وطالب بانسحاب قواتها غير المشروط من شمال سوريا.